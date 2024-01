Serie C, vincono Gubbio, Ancona e Monopoli. Parità tra Juve Stabia e Giugliano

Sono appena terminate le sfide delle 20.45 di Serie C, con i posticipi giocati questa sera per i Gironi B e C. Torna a vincere dopo sette giornate l’Ancona, che si impone ped 1-2 campo del Pineto e riaccende le proprie speranze di qualificarsi ai playoff. Completa il programma del Girone B la seconda vittoria esterna di serata, con il Gubbio che passa per 2-0 sul campo della Fermana ultima in classifica.

Per quanto riguarda il Girone C invece si ferma ancora la Juve Stabia capolista, bloccata sullo 0-0 nel derby campano contro il Giugliano. Nell’altro match di serata il Monopoli torna alla vittoria e conquista 3 punti fondamentali in zona salvezza con l’1-0 rifilato al Potenza.

Foto: Logo Serie C