Serie C, vincono Bari, Catanzaro e Padova. Tutti i risultati di oggi

Serie C, in giornata si sono giocate le partite dei Gironi A e C. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A:

Pro Patria-Sudtirol 0-0

Triestina-Fiorenzuola 1-0

Feralpisalò-Legnago 5-1

Giana Erminio-Virtus Verona 1-1

Juventus U23-Seregno 2-1

Mantova-Lecco 1-1

Padova-Trento 2-1

Pergolettese-Albinoleffe 1-0

Piacenza-Pro Sesto 1-2

GIRONE C:

Campobasso-Bari 1-3

Catanzaro-Taranto 3-0

Fidelis Andria-Avellino 1-1

Foggia-Monopoli 1-0

Juve Stabia-Picerno 2-3

Monterosi-Paganese 1-0

Potenza-Messina 2-3

Turris-Palermo 3-0

Vibonese-Latina 2-0

Virtus Francavilla-Catania 1-1

