Serie C, vincono Arezzo, Livorno e Sambenedettese. Pareggi per Perugia e Vis Pesaro
22/08/2025 | 23:27:33
Riparte la Serie C e partono forte le toscane, l’Arezzo piega 1-0 il Forlì, mentre il Livorno batte con lo stesso risultato la Ternana di Liverani in una partita segnata dal primo caso di Football Video Support. Pareggi in Perugia-Guidonia e Pineto Vis Pesaro, mentre la Sambenedettese piega il Bra con la rete di Konate.
Arezzo-Forlì 1-0
50′ Tavernelli
Livorno-Ternana 1-0
49′ Marchesi
Perugia-Guidonia 0-0
Pineto-Vis Pesaro 1-1
8′ Jallow (V), 17′ Germinario (P)
Sambenedettese-Bra 1-0
36′ Konate
FOTO: X Serie C