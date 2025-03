Serie C, vincono Albinoleffe, L.R Vicenza e Pineto. Pareggio tra Virtus Verona e Lecco

Sono appena terminate le sfide delle 17.30 di Serie C, in campo i gironi B e C. Di seguito i risultati.

Girone A

Albinoleffe – Lumezzane 2-0

L.R Vicenza – Caldiero Terme 2-1

Virtus Verona – Lecco 1-1

Girone B

Pineto – SPAL 3-2

Foto: Serie C Logo