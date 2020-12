Serie C, vince l’Avellino. Pareggia il Palermo. I risultati dei recuperi

Si chiudono alcune partite dei recuperi di Serie C: nel girone C vince l’Avellino in casa del Potenza grazie al gol di Maniero al 69′. Pareggia 3-3 il Palermo contro la Viterbese in una gara ricca di gol segnati tutti nel secondo tempo: Lucca con una doppietta regala nei minuti di recupero un punto preziosissimo ai siciliani. Vince anche la Vibonese 2-0 contro Casertana. Nel girone B vince anche la Sambenedettese 3-2 in casa dell’Arezzo mentre nel girone A la Lucchese chiude con un rotondo 1-0 ai danni del Pontedera.

Pergolettese-Juve U23 1-3

Pontedera-Lucchese 0-1

Arezzo-Sambenedettese 2-3

Casertana-Vibonese 2-0

Palermo-Viterbese 3-3

Potenza-Avellino 0-1

Catania-Bisceglie h18

Foto: twitter uff Palermo