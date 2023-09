Serie C, vince l’Arezzo in casa dell’Entella. Parità tra Pontedera e Recanatese

Si sono concluse pochi minuti fa le partite delle 18.30 di Serie C, in campo in questo sabato. Perde ancora la Virtus Entella, che cade in casa contro l’Arezzo, mentre pareggiano Pontedera e Recanatese. Infine, rinviata SPAL-Lucchese, dopo che un acquazzone si è abbattuto su Ferrara e non ha dato modo all’arbitro di far proseguire il match.

Entella-Arezzo 1-2

35′ Gucci, 38′ Poggesi, 70′ Santini (E)

Pontedera-Recanatese 2-2

30′ Nicastro (P), 37′ Melchiorri (R), 40′ Carpani, 53′ Catanese (P)

Spal-Lucchese 1-2 (SOSPESA)

30′ Peda (S), 43′ Guadagni (L), 54′ Benassai (L)