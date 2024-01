Serie C, vince la Juve Sabia e allunga sulle inseguitrici

Concluse le gare delle 16.15 in Serie C. Nel girone C, vince la Juve Sabia e allunga sulle inseguitrici impegnate nei prossimi giorni.

Questi i risultati:

Mantova-Giana Ermino 2-0

14′ Fiori (M), 61′ Mensah (M)

Alessandria-Arzignano 0-0

Pro Patria-Albinoleffe 0-0

Potenza-Juve Stabia 1-3

19′ e 33′ Adorante (J), 53′ Erradi (J), 86′ Volpe (P)

