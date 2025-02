Serie C, vince il Renate. Ok il Carpi in trasferta

Concluse le gare delle 17.30 in Serie C. Vince il Renate. Ok il Carpi in trasferta.

Girone A

Renate-Lecco 1-0

85′ Calì

Girone B

Pontedera-Carpi 0-2

16′ Fossati, 73′ Cortesi

Vis Pesaro-Sestri Levante 0-0

Girone C

Cavese-AZ Picerno 1-1

48′ Sannipoli (C), 95′ Franco (P)

Foto: logo Serie C