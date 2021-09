Serie C: vince il Catania, pari tra Juve Stabia e Avellino. I risultati del girone C

Questa sera sono andate in scena cinque partite del girone C di Lega Pro. Vittorie per Catania, Latina e Taranto. Finiscono in pareggio Juve Stabia-Avellino e Picerno-Catanzaro. Di seguito tutti i risultati.

Girone C, i risultati delle partite di stasera

Campobasso-Taranto: 0-1

Catania-Fidelis Andria: 2-0

Juve Stabia-Avellino: 0-0

Latina-Paganese: 2-0

Picerno-Catanzaro: 0-0

Foto: Twitter Lega Pro