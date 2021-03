Vince l’Alessandria nel derby piemontese di Serie C contro la Pro Vercelli, valido per il posticipo della 32a giornata di campionato. A decidere il match è l’autorete di Nielsen al 44′. Con questo successo l’Alessandria sale a 56 punti in classifica, a due lunghezze proprio dalla Pro Vercelli e a tre dalla capolista Como.