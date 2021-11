Serie C, un minuto di raccoglimento per ricordare tutte le vittime della strada

La Lega Pro, in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada 2021, con lo scopo di educare e sensibilizzare soprattutto i più giovani alla sicurezza stradale, dispone l’effettuazione di un minuto di raccoglimento nelle gare calcistiche in programma nel fine settimana in memoria di tutte le Vittime della Strada.