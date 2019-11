Serie C, tutti i risultati delle partite delle 15:00

Sono terminate le gare delle ore 15 valide per la 13esima giornata di Serie C. Nel girone A vince il Gozzano, che batte l’Albinoleffe con un gol di Bukva al 40′ e uno di Bruzzaniti all’87’ e aggancia a quota 13 Pianese e Pistoiese. Pareggi tra Renate e Siena (0-0), e tra Olbia e Pro Vercelli (1-1). Nel girone B, il Padova batte il Venezia grazie ad una rete di Soleri che riporta in vetta la squadra di Sullo. Imolese-Sudtirol finisce 2-2, prima vittoria casalinga per il Gubbio, che piega il Modena 1-0, mentre il Fano perde 2-0 contro l’Arzignano. Nel girone C, rinviata Paganese-Catania a causa del maltempo, pareggi tra Bari e Vibonese (2-2) e Rieti e Virtus Francavilla (1-1). Il Monopoli passa in casa del Rende, mentre la Ternana batte il Picerno. Vittoria per 3-1, infine, per la Sicula Leonzio contro la Cavese.