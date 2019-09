Serie C, tutti i risultati delle gare delle 17:30 dei gironi A, B e C

Di seguito tutti risultati delle gare disputate oggi alle ore 17:30, valide per la terza giornata di Serie C nei Gironi A, B e C.

GIRONE A

Gozzano-Giana Erminio 1-1 (56′ Emiliano – 72′ Perna)

Juventus U23-Pro Patria 2-2 (45’+1 Olivieri, 85′ Alcibiade – 40′ Defendi, 65′ Ghioldi)

Pergolettese-Arezzo 1-1 (78′ rig. Bortoluz – 49′ Belloni)

Renate-Como 2-1 (66′ rig., 89′ Maritato – 35′ Gabrielloni)

GIRONE B

Cesena-Triestina 3-2 (7′ Zecca, 66′ Borello, 90′ Sarao – 71′ Giorico, 73′ Granoche)

Feralpisalò-Virtus Verona 2-1 (33′ Scarsella, 54′ Maiorino – 90’+5 Magrassi)

Vicenza-Rimini 2-0 (78′ Pontisso, 90’+6 Saraniti)

Padova-Carpi 0-0

Ravenna-Vis Pesaro 2-1 (46′ G. Giovinco, 75′ D’Eramo – 90’+6 Gennari)

GIRONE C

Bisceglie-Potenza 0-3 (38′ Murano, 44′ Viteritti, 48′ Giosa)

Catanzaro-Sicula Leonzio 3-1 (62′ Fischnaller, 70′ Kanoute, 86′ rig. Giannone – 90’+7 Lescano)

Picerno-Avellino 2-3 (25′ Santaniello, 90’+1 Sparacello – 5′ Charpentier, 16′ Parisi, 49′ Di Paolantonio)

Vibonese-Rende 3-0 (15′, 67′ Bubas, 26′ Petermann)