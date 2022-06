Ieri è stata l’ultima giornata utile per iscrivere le squadre alla prossima Serie C. A rischio erano tre club: Triestina, Messina e Teramo, alla fine nessuna sorpresa, documentazione presentata e fideiussioni versate. Ora si attende la decisone della Covisoc, che verificherà in tempo utile tutte le documentazioni presentate. Dovrà esser tutto pronto per l’8 luglio, giorno del prossimo Consiglio Federale.