Serie C, tris della Turris al Crotone. Vincono Latina e Padova, parità tra Perugia e Pescara

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 di Serie C, in campo tutti i gironi. Nel girone A vince il Padova contro il Legnago Salus. Nel girone B, invece, parità tra Perugia e Pescara (1-1). Infine, nel girone C, il Crotone cade in casa contro la Turris (2-3). Vince il Latina in casa contro il Potenza, mentre Monopoli e Monterosi non vanno oltre la parità (2-2).

Girone A

Padova-Legnago Salus 2-0 (33’ Liguori, 93′ Palombi)

Girone B

Perugia-Pescara 1-1 (84’ Cancellieri; 62’ Aloi)

Girone C

Crotone-Turris 2-3 (47’ Tumminiello, 82’ Vuthaj; 21’ Cum, 31’ e 48’ Maniero)

Latina-Potenza 2-1 (32’ Del Sole, 86’ Fabrizi; 42’ Di Grazia)

Monopoli-Monterosi 2-2 (14’ Starita, 25’ Borello; 28’ e 32’ Costantino)

