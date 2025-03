Serie C, tris della Ternana. Vincono Legnago, Rimini, Monopoli e Audace Cerignola

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie C. Grande successo del Legnago che aggancia la rivale, il Milan Futuro, in classifica, e sorride anche la Ternana, che prende ulteriore margine sulla Torres. Nel Girone C non molla il passo l’Audace Cerignola, che batte il Trapani e mantiene cinque punti di vantaggio sul secondo posto.

Girone B

Legnago Salus-Milan Futuro 2-1

17′ Omoregbe (M), 45’+2 Diaby (L), 90’+1 Bombagi (L)

Pianese-Rimini 0-1

3′ Malagrida

Ternana-Torres 3-1

2′ Zecca (TO), 15′ Curcio (TE), 37′ Aloi (TE), 56′ Capuano (TE)

Girone C

Audace Cerignola-Trapani 1-0

8′ [rig.] Capomaggio

Catania-Foggia 1-1

68′ Sarr (F), 76′ Anastasio (C)

Monopoli-ACR Messina 2-1

26′ Dell’Aquila (A), 47′ Pellegrini (M), 69′ Grandolfo (M)

