Serie C: tris del Sudtirol al Gubbio, il Monza pareggia in extremis. I risultati

Sono terminate le gare pomeridiane valide per la decima giornata del campionato di Serie C. Ecco quanto accaduto finora nei gironi A, B e C.

Serie C – Girone A

Pianese-Monza 1-1 (Rinaldini – Rigoni)

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1 (Le Noci – Comi)

Arezzo-Alessandria ore 20,45

Serie C – Girone B

Südtirol-Gubbio 3-0 (Mazzocchi, Casiraghi)

Ravenna-Arzignano Chiampo ore 18,30

Sambenedettese-Virtus Verona ore 20,45

Serie C – Girone C

Picerno-Virtus Francavilla 0-0

Viterbese-Rende ore 18,30