Alle 17.30 si sono giocate altre gare valide per la 33a giornata di Serie C: il Padova vince 3-0 contro il Ravenna e si riporta a +5 sulle inseguitrici nel Girone B. Un punto a testa per Turris e Catanzaro nel Girone C. Ecco i risultati:

GIRONE A

Pro Sesto-Piacenza 1-3

GIRONE B

Carpi-Virtus Verona 2-2

Padova-Ravenna 3-0

GIRONE C

Turris-Catanzaro 1-1

