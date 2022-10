Serie C: tris del Crotone, Catanzaro di misura. Cade ancora l’Avellino, pari tra Audace Cerignola e Taranto

Sono appena terminate le partite delle 21 del Girone C di Serie C. Il Catanzaro passa di misura sul campo del Monopoli: 0-1. Il Crotone cala il tris contro il Virtus Francavilla e vola al secondo posto. Continua il periodo nero dell’Avellino che cade 2-0 sul campo della Viterbese. Finisce invece in parità il derby pugliese Cerignola–Taranto.

Audace Cerignola-Taranto 0-0

Crotone-Virtus Francavilla 3-0

Monopoli-Catanzaro 0-1

Viterbese-Avellino 2-0

Foto: Logo Serie C