Serie C: tris Bari. Blitz Avellino a Palermo. Crolla il Perugia a Mantova

Si è chiuso il pomeriggio di Serie C con le gare delle 15, al triplice fischio qualche risultato scoppiettante come la roboante sconfitta del Perugia a Mantova (5-1) nel girone B. Cade anche il Palermo nel girone C che perde in casa contro l’Avellino per 2-0. Vince invece il Bari 3-0 contro la Viterbese. Questi risultati finali delle gare delle 15

Girone A

Pontedera-Renate 0-1

Pro Patria-Pistoiese 0-0

Pro Sesto-Olbia 1-1

Girone B

Cesena-Feralpisalò 2-4

Fermana-Padova 0-1

Legnago Salus-Triestina 3-0

Mantova-Perugia 5-1

Sudtirol-Gubbio 1-1

Girone C

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1

Monopoli-Teramo 0-2

Palermo-Avellino 0-2

Vibonese-Catanzaro 0-0

Viterbese-Bari 0-3

