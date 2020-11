Serie C: trionfo Perugia. Il Bari dilaga a Potenza

Si sono concluse le partite di oggi della 10^ giornata di Serie C, tutto facile per il Perugia sul Padova, dilaga il Bari a Potenza, continua a far bene il Sudtirol.

Ecco tutti i risultati del tardo pomeriggio e della serata:

GIRONE A

Livorno-Giana Erminio 3-0

Lecco-Novara 1-0

GIRONE B

Triestina-Imolese 1-0

Ravenna-Gubbio 1-2

Vis Pesaro-Cesena 0-2

Perugia-Padova 3-0

Sudtirol-Mantova 2-1

Fermana-Alma Juventus Fano 0-0

Virtus Verona-Feralpisalò 3-0

GIRONE C

Catanzaro-Teramo 1-0

Paganese-Avellino 1-1

Potenza-Bari 1-4