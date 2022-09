Serie C: Triestina ko 2-0, il derby va al Pordenone. La Pergolettese non stecca l’esordio in casa: 2-1 al Piacenza

Si è chiusa con Triestina–Pordenone e Pergolettese-Piacenza questo sabato di Serie C. Partiamo dalla prima. Il derby va al Pordenone: ko interno per la Triestina, battuta per 2-0. A decidere la sfida le reti realizzate nella ripresa da Deli e da Piscopo. Vittoria di misura all’esordio in questo campionato di Serie C per la Pergolettese in casa contro il Piacenza. 2-1 il risultato. A siglare il risultato sono stati i gol di Varas e Andreoli, inutile per gli emiliani la rete di Zunno.

Foto: Lega Pro Logo