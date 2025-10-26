Serie C, tre gol del Monopoli al Giugliano. Vittoria al 97′ per il Ravenna contro la Pianese
26/10/2025 | 19:36:29
Terminate le partite delle 17:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Giana Erminio-Alcione 1-1
28′ Lamesta (Giana Erminio), 45+4′ Marconi (Alcione)
Pro Patria-Ospitaletto 0-0
Pianese-Ravenna 0-1
90+7′ Okaka (Ravenna)
Monopoli-Giugliano 3-1
29′ Imputato, 45+1′ Miceli, 55′ Valenti (Monopoli), 90+5′ D’Agostino (Giugliano)
Sorrento-Latina 2-2
60′ Marenco, 70′ Ciko (Latina), 81′ Plescia, 87′ Crecco (Sorrento)
