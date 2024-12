Serie C, Trapani e Foggia non si superano: è 0-0 al Provinciale

Si è giocata oggi l’ultima partita della prima giornata di ritorno, l’ultima del 2024, in serie C, girone C. Il posticipo Trapani-Foggia è terminato 0-0, un punto che non serve a nessuna. I siciliani che con questo risultato restano al decimo posto, pugliesi invece dodicesimi prima della sosta natalizia.

Foto: logo Serie C