Serie C: tonfo Renate. Prosegue la marcia del Sudtirol. La Ternana vince ma la festa promozione è rimandata

Domenica di Serie C, tanti i match validi per il 33esimo turno in programma alle ore 15.00.

Nel girone A spicca il tonfo del Renate sul campo del Giana Erminio, 2-1 il risultato finale e nerazzurri che scivolano al quinto posto in classifica. Nel girone B prosegue la marcia del Sudtirol, vittorioso di misura sull’Arezzo. Il Padova dista due punti ma deve ancora scendere in campo nella giornata in corso. Nel girone C la Ternana passa a Bisceglie, ma la festa promozione delle Fere è rimandata dal successo casalingo dell’Avellino sul Francavilla.

GIRONE A

Giana Erminio-Renate 2-1

Livorno-Pro Vercelli 2-1

Novara-Grosseto 1-0

Pergolettese-Carrarese 2-0

GIRONE B

Alma Juventus Fano-Vis Pesaro 1-1

Cesena-Legnago Salus 0-3

Mantova-Feralpisalò 0-1

Sudtirol-Arezzo 1-0

GIRONE C

Avellino-Francavilla 1-0

Bisceglie-Ternana 1-2

Viterbese-Potenza 2-2

Foto: Logo Serie C