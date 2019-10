Serie C: tonfo Catania, Reggina e Ternana in testa al girone C. Triestina ok, Avellino-Bari 2-2

Sono terminate le gare in programma alle 15 e valide per la decima giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A il Novara batte 2-1 la Carrarese, mentre il Siena ha la meglio nel finale sulla Pergolettese, pareggiano Pistoiese-Giana Erminio e Gozzano-Olbia. Nel Girone B la Feralpisalò supera di misura l’Imolese. Gautieri debutta nel migliore dei modi sulla panchina della Triestina battendo 2-0 il Padova. Nel Girone C la Vibonese travolge 5-0 il Catania: brutto tonfo per la squadra di Camplone che perde ancora in trasferta e ora rischia la panchina. La Ternana e la Reggina, vittoriose in trasferta rispettivamente contro Bisceglie e Monopoli, volano in testa alla classifica in attesa della gara del Potenza. La Sicula Leonzio cade 1-2 contro il Rieti, mentre Avellino-Bari si chiude 2-2. Di seguito tutti i risultati delle partite delle 15:

GIRONE A:

Como-Pontedera 2-0

Gozzano-Olbia 0-0

Novara-Carrarese 2-1

Pergolettese-Siena 0-1

Pistoiese-Giana Erminio 1-1

GIRONE B:

Imolese-FeralpiSalò 0-1

Rimini-Cesena 1-1

Triestina-Padova 2-0

GIRONE C:

Avellino-Bari 2-2

Bisceglie-Ternana 0-1

Monopoli-Reggina 1-2

Sicula Leonzio-Rieti 1-2

Vibonese-Catania 5-0