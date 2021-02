Serie C, tonfo Bari in casa con la Viterbese. Padova e Novara ok, i risultati delle 12.30

Tre gare alle ore 12.30 in serie C. Il Novara vince 2-1 contro l’Alessandria e si distrae un po’ dalla brutta vicenda che ha colpito l’ormai ex presidente Marcello Cianci, nel girone B il Padova batte di misra la Fermana e si piazza al primo posto a quota 44, come il Sudtirol. Continua il brutto momento del Bari che cede per 1-0 in casa contro la Viterbese. Ecco i risultati:

GIRONE A

Novara-Alessandria 2-1

GIRONE B

Padova-Fermana 1-0

GIRONE C

Bari-Viterbese 0-1