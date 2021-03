Serie C, termina in pareggio il recupero della 24ª giornata: 1-1 tra Fermana e Perugia

Termina in parità il recupero della 24esima giornata di Serie C Girone B. 1-1 tra Fermana e Perugia: i ragazzi di Mister Caserta vanno avanti con Elia, colpiscono due pali con Falzerano e restano in dieci (al 35′ rosso a Vano appena entrato), fino ad essere ripresi dai padroni di casa con Boateng. Serviva una vittoria al Grifo per accorciare sul Padova capolista, invece è arrivato solo un pareggio che lascia gli umbri a -6 dalla vetta con cinque gare ancora da giocare.