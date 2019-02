Serie C: successo e vetta per l’Entella, ok Lucchese e Siracusa. Tutti i risultati

Nel pomeriggio si sono disputati gli incontri validi per i recuperi di Serie C. Nel Girone A pareggiano 0-0 Olbia e Siena, la Lucchese sbanca Cuneo e l’Entella ottiene un successo contro la Pistoiese portandosi in vetta, a quota 43 e a più 3 sulle inseguitrici. Nel Girone C il Siracusa piega la Viterbese. A seguire i risultati finali con i rispettivi marcatori:

Girone A

Olbia-Robur Siena 0-0

Cuneo-Lucchese 0-1 (Bortolussi)

Virtus Entella-Pistoiese 3-1 (Chiosa, Dany Mota 2 – Luperini)

Girone C

Siracusa-Viterbese 1-0 (Tiscione)