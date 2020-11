Serie C: successo del Catania, 2-1 alla Vibonese. Tutti i risultati di oggi

Oggi si sono giocati alcuni recuperi di Serie C, nel girone A ritrova la vetta la Pro Vercelli con un rotondo 4-0 sul Giana Erminio, che ha ancora una gara in meno.

Nel girone C torna al successo il Catania, superando per 2-1 la Vibonese. La formazione siciliana raggiunge così il Palermo a quota 12 punti in classifica.

GIRONE A

Como-Pro Patria 1-0

Olbia-Lucchese 0-0

Pro Vercelli-Giana Erminio 4-0

GIRONE C

Palermo-Potenza 1-0

Teramo-Foggia 2-0

Catania-Vibonese 2-1

Foto: sito ufficiale Catania