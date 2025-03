Serie C, successi per Renate, Perugia e Pontedera

Andate in archivio le tre gare del venerdì della 34a giornata di Serie C. Successi per Renate, Perugia e Pontedera. Di seguito risultati e marcatori delle tre sfide:

GIRONE A

Arzignano-Renate 1-2 (12′ Cali, 55′ De Leo, 60′ Minesso)

GIRONE B

Perugia-Pineto 3-0 (78′ e 81′ Kanouté, 91′ Montevago)

Pianese-Pontedera 0-3 (17′ Guidi, 61′ e 81′ Corona)

Foto: logo Serie C