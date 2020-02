Serie C: vincono Potenza, Viterbese e Cavese. I risultati del girone C

Sono terminate le gare in programma nel pomeriggio e valide per la 28esima giornata del girone C di Serie C. Di seguito quanto accaduto finora.

Sicula Leonzio-Casertana 2-2 (30° Provenzano, 79° Lescano; 22° aut. Bariti, 28° Castaldo)

Avellino-Paganese 1-0 (67° Albadoro)

Picerno-Catania 1-2 (17° Santaniello; 37°, 41° Curcio)

Vibonese-Virtus Francavilla 2-1 (35° Pugliese, 89° Prezzabile; 9° Di Cosmo)

Bisceglie-Viterbese 0-1 (64° Murano)

Cavese-Rende 2-1 (30°, 90° Germinale; 18° Rossini)

Teramo-Potenza 0-1 (11° Volpe)

Catanzaro-Reggina 20:45

Monopoli-Rieti 20:45

Ternana-Bari 20:45

Classifica: Reggina 63, Bari 55, Potenza 52, Monopoli 51, Ternana 49, Catanzaro 42, Catania 41, Teramo 40, Vibonese 38, Viterbese 38, Virtus Francavilla 37, Cavese 37, Avellino 37, Paganese 34, Casertana 32, Picerno 29, Sicula Leonzio 23, Bisceglie 19, Rende 17, Rieti 12**.

** 5 punti di penalizzazione