Serie C, successi per Inter U23 e Alcione Milano. Cade la Juve Next Gen
04/11/2025 | 00:15:22
Sono terminati i posticipi della 12^ giornata di Serie C. Successi per Inter U23 e Alcione Milano. Cade la Juve Next Gen. Di seguito i finali:
GIRONE A
Albinoleffe-Inter U23 1-3
20′ Cocchi (I), 53′ De Paoli (A), 84′ e 90’+2 Topalović (I)
Alcione Milano-Pro Patria 2-0
25′ Marconi, 69′ Bright
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 3-1
61′ e 74′ Bertoli (O), 63′ Gualandris (O), 72′ Brugnolo (DB)
GIRONE B
Vis Pesaro-Juventus Next Gen 1-0
23′ Primasso
