Serie C, successi per Inter U23 e Alcione Milano. Cade la Juve Next Gen

04/11/2025 | 00:15:22

Sono terminati i posticipi della 12^ giornata di Serie C. Successi per Inter U23 e Alcione Milano. Cade la Juve Next Gen. Di seguito i finali:

GIRONE A

Albinoleffe-Inter U23 1-3
20′ Cocchi (I), 53′ De Paoli (A), 84′ e 90’+2 Topalović (I)

Alcione Milano-Pro Patria 2-0
25′ Marconi, 69′ Bright

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 3-1
61′ e 74′ Bertoli (O), 63′ Gualandris (O), 72′ Brugnolo (DB)

GIRONE B

Vis Pesaro-Juventus Next Gen 1-0
23′ Primasso
Foto: logo Serie C