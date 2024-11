Serie C, successi per Gubbio e Trento

Concluse le due gare delle 17.30 in Serie C. Nel girone A, successo di misura del Trento in casa dell’Alcione Milano grazie al gol di Giannotti.

Nel girone B, vince all’ultimo respiro il Gubbio contro il Rimini grazie ad un gol di Fossati.

Questi i risultati:

Gubbio-Rimini 1-0

Alcione Milano-Trento 0-1

Foto: logo Serie C