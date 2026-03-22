Serie C, successi per Cosenza, Siracusa e Novara
22/03/2026 | 16:43:24
Concluse le gare delle 14.30 in Serie B. Successi importanti per Cosenza, Siracusa e Novara.
I risultati:
Girone A
Novara-Alcione 3-0
27′, 53′ Lanini, 90’+1 D’Alessio
> Girone C
Audace Cerignola-Giugliano 1-0
75′ Gambale
Cosenza-Latina 3-1
3′ Parigi (L), 9′ Contiliano (C), 83′ Caporale (C), 90’+3 Cannavò (C)
Siracusa-AZ Picerno 2-1
29′ Abreu (A), 47′ Arditi (S), 88′ Gudelevicius (S)
Sorrento-Crotone 2-2
16′ Maggio (C), 19′ Ricci (S), 66′ D’Ursi (S), 90’+14 Musso (C)
Trapani-Potenza 2-1
45’+2 Celeghin (T), 86′ Mazzeo (P), 90’+5 Winkelmann (T)
Foto: logo Serie C