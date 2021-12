Serie C, successi importanti per Catanzaro e Foggia

Si sono disputati gli anticipi di Serie C, tra il Girone A e il Girone C. Nel Girone A vince a sorpresa il Legnago Salus, che sbanca sul campo dell’Albinoleffe uscendo dalla zona retrocessione. Pareggio per 0-0 invece tra Mantova e Pro Patria. Nel Girone C, invece, netta vittoria della Juve Stabia contro il Potenza, così come vincono il Catanzaro a Campobasso e il Monterosi contro la Fidelis Andria.

Successi anche per Foggia e Picerno.

Questi i risultati,

Girone A

Albinoleffe-Legnago Salus 1-2

Mantova-Pro Patria 0-0

Girone C

Monterosi Tuscia-Fidelis Andria 1-0

Campobasso-Catanzaro 1-2

Juve Stabia-Potenza 3-0

Foggia-Virtus Francavilla 1-0

Picerno-Paganese 5-3

Foto: Logo Serie C