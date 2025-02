Tre le gare in programma in serata in Serie C. Successi esterni per Arezzo ( a Rimini) e Trapani (nel derby a Messina). Pari tra Atalanta Ubder 23 e Albinoleffe.

Questi i risultati:

Atalanta U23-Albinoleffe 1-1

21′ Zoma (Al), 42′ Vavassori (At)

Rimini-Arezzo 0-2

37′ Tavernelli, 55′ Ravasio

Messina-Trapani 0-1

87′ Stensrud

Foto: logo Serie C