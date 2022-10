Due le gare del girone A di Serie C che chiudono la 9a giornata: successi interni per Pordenone e Vicenza. Il Pordenone vince 2-0 contro il Trento, portandosi secondo in classifica a 17 punti, a -1 dal Renate capolista. Il Vicenza batte 2-1 il Mantova, risalendo a 14 punti in zona playoff, in una classifica molto corta.

Foto: sito Lega Pro