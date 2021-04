Serie C: stop Como. Vincono Padova e Perugia. Ternana infermabile. Manita del Catania

Terminate le gare della sedicesima giornata di ritorno di Serie C con fischio d’inizio alle ore 15 da segnalare nel Girone A la capolista Como si fa recuperare due reti dal Grosseto ed attende la risposta dell’Alessandria in campo alle 17.30 (ora sono 4 le lunghezze tra le due), il Renate va ko a Pistoia. Pari senza reti a Lucca ed Olbia. Nel Girone B vince il Padova su rigore contro il Gubbio e risponde il Perugia che ribalta il risultato contro la Triestina. Bene il Modena, corsaro a Fano. Poker della Feralpisalò a Fermo. Vince il Cesena che ne segna due sul campo della Samb. Poker anche del Carpi sul Matelica. Nel Girone C prosegue il cammino vincente della già promossa Ternana, corsara in casa della Turris. Manita del Catania contro il Potenza, mentre è tris del Monopoli sulla Paganese.

Di seguito tutti i risultati:

Girone A

Como-Grosseto 2-2

8′ Arrigoni (C), 35′ Gabrielloni (C), 74′ e 85′ Galligani (G)

Lucchese-Livorno 0-0

Olbia-Giana Erminio 0-0

Pistoiese-Renate 1-0

19′ Chinellato

Girone B

Fano-Modena 0-1

26′ Ingegneri

Carpi-Matelica 4-1

12 e 21′ Ferretti (C), 46′ Volpicelli (M), 61′ Ghion su rigore (C), 71′ Sabotic (C)

Fermana-Feralpisalò 1-4

17′ Boateng (F), 33′ e 64′ Guerra (FS), 45′ Guidetti (FS), 54′ Scarsella (FS)

Padova-Gubbio 1-0

60′ Chiricò su rigore

Perugia-Triestina 2-1

56′ Litteri (T), 86′ Murano (P), 89′ Minesso (P)

Sambenedettese-Cesena 0-2

30′ Collocolo, 32′ Capellini

Girone C

Catania-Potenza 5-2

3′ Baclet (P), 21′ e 56′ Di Piazza (C), 45′ Calapai (C), 59′ Sandri (P), 68′ Russotto (C), 92′ Zanchi (C)

Monopoli-Paganese 3-1

11′ Guiebre (M), 32′ Piccinni (M), 42′ Diop su rigore (P), 54′ De Paoli (M)

Turris-Ternana 0-1

79′ Vantaggiato