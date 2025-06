Serie C, stasera l’ultimo atto dei playoff: il ritorno della finale Pescara-Ternana

07/06/2025 | 11:12:14

È arrivato il giorno del verdetto finale in Serie C. Il giorno del giudizio per Ternana e Pescara. Dopo la gara d’andata al ‘Liberati ‘ chiusasi con il successo degli abruzzesi per 1-0, grazie al gol di Gaetano Letizia, questa sera all’Adriatico andrà in scena il match di ritorno.

Ancora tutto aperto per la promozione in B, il Pescara ovviamente parte da un grande vantaggio, alla Ternana serve l’impresa.

Foto: logo Serie C