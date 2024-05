Serie C, stasera il secondo turno playoff

Questa sera scende in campo la Serie C per il secondo turno dei playoff del girone. In caso di parità dei tempi regolamentari, la squadra posizionata meglio nella regular season avrà accesso alla Fase Playoff Nazionale.

GIRONE A

TRIESTINA – GIANA ERMINIO Ore 20.30 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste

ATALANTA U23 – LEGNAGO SALUS Ore 20.30 Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG)

GIRONE B

PERUGIA – RIMINI Ore 20.30 Stadio “Renato Curi”, Perugia

PESCARA – JUVENTUS NEXT GEN Ore 21.00 Stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia”, Pescara

GIRONE C

CASERTANA – AUDACE CERIGNOLA Ore 20.30 Stadio “Alberto Pinto”, Caserta

TARANTO – PICERNO Ore 20.30 Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto

Foto: lega-pro-serie-c-twitter