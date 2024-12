Serie C, stabilita la data del recupero di Union Clodiense-Padova

Attraverso una nota, la Lega Pro ha comunicato la data del recupero di Union Clodiense-Padova, match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie C rinviata ieri per maltempo.

La sfida si disputerà mercoledì 18 dicembre alle ore 20:30.

Foto: logo Serie C