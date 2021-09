Serie C, sorridono Bari, Monopoli e Palermo. Tutti i risultati del pomeriggio

Sorridono Bari, Monopoli e Palermo nel girone C di Serie C. Ecco tutti i risultati delle gare pomeridiane valide per la 6a giornata:

GIRONE A

Juventus U23-Giana Erminio 0-1

Virtus Verona-Pro Vercelli 2-2

Lecco-Pro Patria 3-0

Pro Sesto-Triestina 0-1

Sudtirol-Renate 2-0