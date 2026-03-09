Serie C, sorridono Ascoli e Arezzo. Pari Catania
09/03/2026 | 23:22:45
Concluse le gare di Serie C della sera. Sorridono Ascoli e Arezzo. Pari Catania
GIRONE B
Ascoli-Ravenna 2-0
48′ Gori, 90’+2 Galuppini
Campobasso-Arezzo 0-1
77′ Iaccarino
Perugia-Pontedera 2-1
28′ e 82′ Montevago, 90’+4 Sapola
GIRONE C
Atalanta U23-Audace Cerignola 3-2
3′ Levak (AT), 12′ Cortinovis (AT), 46′ Vitale (AU), 50′ Parlato (AU), 78′ aut. Gasbarro (AU)
Catania-Casertana 0-0
Monopoli-Casarano 2-1
45′ Chiricò (C), 58′ Ronco (M), 64′ Longo (M)
Foto: logo Serie C