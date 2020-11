Serie C, slitta l’orario del recupero tra Livorno e Juventus under 23

Oggi in campo la Serie C, con la disputa di alcune gare di varie giornate che al tempo erano state rinviate per problemi Covid e altre situazioni.

Con una nota ufficiale, il Foggia comunica “che, in seguito al nuovo ciclo di controlli effettuati nella tarda serata di martedì (come da protocollo) al gruppo squadra del Calcio Foggia 1920, tutti i tamponi somministrati sono risultati negativi.

Resta confermato, dunque, l’orario di inizio (ore 15:00) del match Casertana-Foggia”, valido per la 2^ giornata del Girone C.

Slitta l’orario di Livorno-Juventus U23, match del 4^ turno del Girone A: a renderlo noto è la Lega Pro.

Questo il comunicato: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Livorno ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Livorno-Juventus U23, in programma mercoledì 4 novembre 2020, Stadio “Armando Picchi”, Livorno, abbia inizio alle ore 20.45, anziché alle ore 17.00”.