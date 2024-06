Serie C, si giocano le gare di ritorno delle semifinali playoff

Si giocano questa sera alle 21 le gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie C.

Alle 21 si sfidano Vicenza-Avellino e Benevento-Carrarese. In palio un posto in finale per la Serie B.

Questo il programma

Domenica 2/06/2024

ore 21

Vicenza-Avellino (and.0-0)

Benevento-Carrarese (and. 0-1)

Foto: logo Serie C