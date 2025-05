Serie C, si giocano le gare di ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff

21/05/2025 | 00:21:25

In Serie C, questa sera, si conosceranno i nomi delle 4 semifinaliste dei playoff Promozione. Si giocano le gare di ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff.

Questo il programma:

Mercoledì 21 maggio

ore 20

Audace Cerignola-Atalanta Under 23 (and. 0-0)

Vicenza-Crotone (and. 2-1)

Pescara-Vis Pesaro (and. 4-2)

Ternana-Giana Erminio (and. 0-1)

