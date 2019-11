Serie C: Sbraga non basta, l’Arezzo piega il Novara 3-1 con doppio Cutolo e Corrado

Nel posticipo del Girone A di Serie C l’Arezzo piega il Novara per 3-1. Per i toscani segnano Cutolo, l’ex Padova sigla una doppietta, e Corrado. Per i piemontesi non basta la rete di Sbraga. Con questa vittoria l’Arezzo vola in zona playoff e sale a quota 21, il Novara resta al quinto posto con 25 punti.