Serie C, Salernitana-Bari 2-1: rimonta granata nel finale, decisivi Lescano e Djamanca

04/10/2026 | 22:30:48

Sono terminate le partite delle 20:30 di Serie C.

Termina 2-1 Salernitana-Bari. I biancorossi non ci hanno messo molto a trovare il vantaggio: al 9′ del primo tempo, infatti, Daniele Celiento ha commesso un fallo nella propria area ai danni di Giulio Maggiore. L’arbitro ha quindi assegnato un calcio di rigore in favore del Bari. A trasformarlo, al 10′, è stato Karlo Butic, che ha così portato in vantaggio la sua squadra. I granata hanno faticato per il resto del primo tempo a trovare la rete, nonostante il maggiore possesso palla. Le squadre sono quindi tornate negli spogliatoi sul punteggio di 0-1.

Nella prima metà del secondo tempo, la Salernitana ha preso ancora più il possesso del gioco, senza però riuscire a rendersi pericolosa. Le cose sono cambiate nella seconda metà della ripresa: all’83’, infatti, i granata sono riusciti a trovare la rete del pareggio con Lescano. All’88’, la Salernitana ha completato la rimonta con Djamanca, che ha trovato la rete del 2-1, chiudendo così il match con una vittoria in rimonta.

Gli altri risultati della serata:

Alcione Milano-Trento 2-2

13′ Zini (A), 25′ Molina, 57′ Aucelli (T), 62′ Rolfini (A)

Latina-Ostiamare 1-1

13′ Plescia (Latina), 40′ Vagnoni (Ostiamare)

Audace Cerignola-Team Altamura 0-0

Potenza-Az Picerno 4-2

9′ Loiacono, 30′ Russo (P), 35′ Pugliese, 48′ Bianchi (AZ), 63′ Selleri, 66′ D’Auria (P)

Foto: X Serie C