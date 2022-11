Serie C, Russo risponde al rigore di Petermann: termina in parità Foggia-Avellino (1-1)

Con il pareggio di questa sera tra Foggia e Avellino si chiude la dodicesima giornata di Serie C. Una partita che parte subito forte. E infatti dopo appena 2′ arriva il gol dei padroni di casa con Petermann su calcio di rigore. Un vantaggio che non durerà molto. Infatti, dopo appena cinque minuti, arriva il pareggio degli ospiti con Russo. Poco dopo la mezzora di gioco a causa di lanci di petardi e fumogeni che ha convinto l’arbitro a non far proseguire il match e a richiamare le due squadre a centrocampo. Normalizzata la situazione, dopo circa cinque minuti, la partita è poi ripresa. Ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol vittoria. Termina così 1-1 al Pino Zaccheria.

Foto: Instagram Foggia